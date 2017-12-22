В Центре Гейдара Алиева открылась частная выставка народного художника Омара Эльдарова

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева в связи с 90-летним юбилеем народного художника, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, ректора Азербайджанской государственной академии художеств Омара Эльдарова открылась его персональная выставка под названием “Красота и монументальность”.

Как передает Report, в открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В церемонии также приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки, культуры и искусства.

На открытии выставки помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров зачитал поздравительное послание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, адресованное народному художнику Омару Эльдарову по случаю его 90-летнего юбилея.

В послании подчеркнуты исключительные заслуги Омара Эльдарова в развитии азербайджанской скульптуры, отмечено, что выдающийся деятель искусства внес важный вклад в нравственную эволюцию нашего народа, эстетическое воспитание нашей молодежи, превращая незабываемые образы гениальных личностей Азербайджана в прекрасные памятники, он обогатил национальную школу скульптуры. Отмечено, что на протяжении многих лет Омар Эльдаров прилагал большие усилия для пропаганды нашей национальной культуры, достойно представлял во всем мире азербайджанское скульптурное искусство, осуществлял педагогическую деятельность, служащую делу подготовки в нашей стране нового поколения мастеров, привлечения наших молодых художников к большому искусству и формирования их художественно-эстетического вкуса.

Выступивший на мероприятии юбиляр выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за высокую оценку его труда. Народный художник сказал, что эти дни для него особенно знаменательны. Напомнив о том, что удостоен многих наград, Омар Эльдаров подчеркнул, что испытывает гордость оттого, что ему присуждена высшая награда Азербайджана - орден «Гейдар Алиев». Выдающийся скульптор также рассказал о внимании великого лидера Гейдара Алиева к деятелям культуры и искусства. Отметив, что с шести лет проявлял интерес к изобразительному искусству, Омар Эльдаров сказал, что демонстрируемые на выставке произведения отражают его внутренний мир, взгляды.

Затем от имени семьи выдающегося скульптора народному художнику были вручены подготовленные по случаю юбилея памятные подарки, составленные на основе рисунка, созданного его сыном.

Говоря о богатом творчестве народного художника Омара Эльдарова, заслуженный архитектор Расим Алиев отметил, что все его произведения отличаются оригинальностью.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также поздравила известного скульптора, пожелала ему новых успехов в творчестве.

Омар Эльдаров выразил признательность главе государства Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой, а также Лейле Алиевой за внимание и заботу о нем.

Затем гости ознакомились с выставкой.

В экспозиции представлено более 30 образцов скульптуры, выполненных народным художником из бронзы, дерева, камня и других материалов.

Омар Эльдаров - автор скульптур, памятников, увековечивших память многих выдающихся личностей. В каждом своем произведении он подчеркивает индивидуальные особенности изображаемой личности, наряду с созданием портретного сходства, передает духовные и человеческие качества своего героя, характерные для него осанку, жесты, особенности поведения, позволяющие предположить свойства внутреннего мира человека.

К знаменитым произведениям Омара Эльдарова относятся памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, надгробный памятник академику Зарифе Алиевой и посвященная ее памяти «Элегия».

Омар Эльдаров является выдающимся монументалистом, удостоенным ряда государственных наград и почетных званий. В 1960 году ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР, а в 1967 году он был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР. В 1980 году за создание мемориального ансамбля, возведенного в городе Душанбе таджикскому писателю и просветителю Садреддину Айни, ему была присуждена Государственная премия СССР. В 1982 году Омар Эльдаров был удостоен Государственной премии Азербайджана, в 1997 году - ордена “Истиглал”, в 2009 году - премии Гейдара Алиева, а в 2017 году награжден орденом «Гейдар Алиев».

География его творчества не ограничивается Азербайджаном. Омар Эльдаров является автором памятника, посвященного 77-й Азербайджанской дивизии, являвшейся участницей начавшегося с Сапун-горы наступления в Севастополе во время II Мировой войны. Созданные им скульптуры установлены в нескольких странах.

Омар Эльдаров является не только автором монументальных памятников. Он также создал образцы станковой скульптуры.