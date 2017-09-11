В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Модернизм и мода" из коллекции Александра Васильева

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 5 октября в Центре Гейдара Алиева откроется выставка одежды и украшений 1960-х годов прошлого века "Модернизм и мода" в представлении Фонда Александра Васильева.

Как cообщили Report в Центре, эта выставка впервые пройдет в Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В экспозиции будут продемонстрированы относящиеся к 60-годам ХХ века 100 образцов одежды и 350 аксессуаров из уникальной коллекции Фонда Александра Васильева.

В числе экспонатов редкие платья Haute Couture, сшитые в ателье всемирно известных дизайнеров – Chanel, Dior, Balmain, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Nina Ricci, Cardin, Couregge, Laroche, Cassini, Valentino.

1960-е годы считаются самыми революционными десятилетиями прошлого века. Неожиданная революционность этого периода создала изменения в обществе, вместе с тем, и в мире моды. Первый полет в космос космонавта Юрия Гагарина в 1961 году и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в 1963 году оставили след и в мире моды и модельеры Парижа обратились к космической теме. Эра космической моды, нашедшая отражение в форме обуви, головных уборах и других аксессуарах, завершилась после первой высадки американцев на Луну в 1969 году. На выставке в Центре Гейдара Алиева будут представлены множество экземпляров одежды, обуви и головных уборов, отражающие эти футуристические идеи.

На экспозиции также будут представлены редкие платья из личного гардероба известных женщин того периода – кинозвезд Мэри Пикфорд, Глории Свенсон, Лесли Карон и Лорен Бекол, примы-балерины Майи Плисецкой.

Ранее эта выставка была представлена в Сиднее, Стамбуле, Санкт-Петербурге, Москве, Риге и Даугавпилсе. Однако в столь широком большом объеме впервые пройдет в Баку.

Александр Васильев - известный коллекционер, историк моды, искусствовед, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей по данной тематике, телеведущий ряда телепрограмм, член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии "Лилии Александра Васильева". Его коллекция, пополняющаяся на протяжении уже 40 лет, состоит из более чем 50 тысяч экспонатов от XVII века до современности. Среди экспонатов, полученных из различных стран, имеются шедевры высокой моды, созданные в лучших ателье своей эпохи.

Фонд Александра Васильева, созданный в Вильнюсе с целью пропаганды культуры и истории моды в Литве и других странах, действует в области образования, а также с целью сохранения, расширения и представления общественности коллекции, состоящей из костюмов, аксессуаров, картин, графики, фотографий, произведений декоративно-прикладного искусства и различных изданий.

Выставка, которая пройдет в Центре Гейдара Алиева, продлится до 8 апреля 2018 года.