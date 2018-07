В Центре Гейдара Алиева откроется выставка известного мексиканского скульптора

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 28 октября в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного художника и мексиканского скульптора Хорхе Марина (Jorge Marin) - "Воскрешение бытия” (The Reconstruction of the Being).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Центра Гейдара Алиева.

Будут представлены монументальные произведения скульптора, созданные им в последние годы. Это будет первая выставка Хорхе Мари в восточно-европейском регионе.

Выставка "Воскрешение бытия" состоит из трех различных частей: "Человек в обществе", "Человек в космосе" и "Человек - как тело и разум".

53-летний Хорхе Марин занимается творчеством свыше 25 лет. После многолетних поисков в качестве средства для самовыражения он остановился на бронзе, и этот материал превратился в элемент, характеризующий его творчество.

Хорхе Марин участвовал в свыше 250 персональных и общих выставках. Его произведения демонстрировались во Франции, Испании, Португалии, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Румынии Коста-Рике, Панаме, Гватемале, Канаде, США, Англии, России, Дании, Латвии, Сербии, Сингапуре, Китае и Индонезии.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 31 марта 2017 года.