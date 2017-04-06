В Болгарии представлены произведения азербайджанских художников

София. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Национальной галерее искусств Болгарии открылась выставка "Азербайджан - волшебный мир цветов" “("Azərbaycan - rənglərin sehrli kainatı").

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на выставке, действующей с 5 апреля в зале "Князь Александр I" Национальной галереи искусств Болгарии, азербайджанские художники Вугар Мурадов, Мирнадир Зейналов, Явер Султанов, Джавад Мирджавадов и Эльдар Мамедов представили свыше 30-ти работ.

На церемонии открытия также приняли участие заведующий сектором изобразительного и декоративного искусства министерства культуры и туризма Галиб Гасымов, посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

Представленные здесь картины были также продемонстрированы в США, Франции, Германии, Японии, России, Голландии, Турции, Венгрии, Люксембурге и других странах.

Выставка организована по случаю 25-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией. Большинство представленных здесь работ из личной коллекции проживающего в Болгарии нашего соотечественника Рауфа Ахундова.

Выставка продлится до 21 мая.