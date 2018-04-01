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    В Болгарии отметили 100-летний юбилей Гара Гараева

    Фотовыставка продлится до 10 апреля

    София. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Русенской художественной галерее в Болгарии отметили 100-летний юбилей выдающегося композитора азербайджанской культуры Гара Гараева.

    Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, при совместной организационной поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры состоялось открытие фотовыставки "Гара Гараев - 100" в рамках международного фестиваля "Мартовские музыкальные дни".

    Посетившие выставку, подготовленную на основе богатой коллекции Государственного музея, поклонники искусства ознакомились с фотоснимками повествующими о жизненном пути композитора.

    Фотовыставка продлится до 10 апреля. На церемонии открытия мероприятия приняли участие посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры Алла Байрамова и директор Русенской художественной галереи Елена Великова.

    В октябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 100-летием Г.Гараева.

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