В Берлине открывается международный кинофестиваль

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В столице Германии сегодня открывается 69-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале), сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как ранее сообщала пресс-служба смотра, в основную программу Берлинале вошли 23 фильма из 25 стран. Среди них картины Франсуа Озона, Агнешки Холланд, Фатиха Акина, Чжана Имоу, Аньес Варда, Юваль Адлера и других.

Откроет фестиваль фильм датского режиссера Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев" с Зои Казан, Андреа Райсборо и Биллом Найи главных ролях.

Нынешний директор Берлинале Дитер Косслик, возглавляющий киносмотр с 2001 года, в этом году уйдет на заслуженный отдых и передаст бразды правления сразу двум коллегам: Карло Шатриану, в настоящий момент руководящим кинофестивалем в Локарно, и режиссеру из Нидерландов Мариетте Рисенбек.

Отметим, что Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".