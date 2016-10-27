В Беларуси презентовали книгу, посвященную азербайджанцу-пятикратному чемпиону Европы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Национальной библиотеке Беларуси прошла презентация книги Ирады Алиевой "Натик Багиров - спорт его жизнь". Как сообщает Report, книга посвящена заслуженному мастеру спорта Беларуси, четырехкратному чемпиону мира, пятикратному чемпиону Европы, кавалеру азербайджанского ордена "Шохрат", председателю международного общественного объедения (МОО) "Конгресс азербайджанских общин" Беларуси Натику Багирову.

"Горжусь я абсолютно всеми своими спортивными результатами, они мне дороги одинаково. Но, честно говоря, пересматривая прошлое с высоты жизненного опыта, мне кажется, я очень многое изменил бы. И в тренировочном процессе, и в психологическом плане, и в отношении к соревнованиям. Если бы те знания, которые у меня сейчас есть, отдать тому Натику, который был 15-20 лет назад, как минимум в два раза лучше оказались бы результаты", - заявил Н.Багиров на презентации книги.

Издание было презентовано директором Музея миниатюрных книг, председателем правления Азербайджанского общества "Книга", заслуженным деятелем культуры Азербайджана Зарифой Салаховой.

В мероприятии приняли участие бывший посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич, заслуженный мастер спорта Беларуси Владимир Япринцев, члены МОО "Конгресс азербайджанских общин" и другие представители общественности.

На презентации также выступила танцевальная группа "Сары гелин".

Отметим, что Натик Багиров родился и вырос в Баку, и на протяжении более чем 25 лет живет в Беларуси. Женат, имеет двух сыновей. Свободно разговаривает на семи языках.