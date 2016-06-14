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    В Баку состоялся IV Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества "Saf rənglər"

    На фестивале были представлены более 1000 работ юных художников из 38 стран мира

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершился IV Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества "Saf rənglər" ("Чистые цвета"). 

    Как сообщает Report, он проходил в выставочном зале Азербайджанской государственной академии художеств.

    С приветствием к финалистам фестиваля обратились ректор Азербайджанской государственной академии художеств Эльдар Омаров, руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов, представители ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

    На фестивале были представлены более 1000 работ юных художников из 38 стран мира. Из них жюри отобрало 300 лучших работ.

    Им предстоит в течение года мировое турне по многим странам всех континентов.

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