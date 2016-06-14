В Баку состоялся IV Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества "Saf rənglər"

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершился IV Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества "Saf rənglər" ("Чистые цвета").

Как сообщает Report, он проходил в выставочном зале Азербайджанской государственной академии художеств.

С приветствием к финалистам фестиваля обратились ректор Азербайджанской государственной академии художеств Эльдар Омаров, руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов, представители ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

На фестивале были представлены более 1000 работ юных художников из 38 стран мира. Из них жюри отобрало 300 лучших работ.

Им предстоит в течение года мировое турне по многим странам всех континентов.