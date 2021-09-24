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В Баку прошли мастер-классы по основам сценических искусств

В Баку прошли мастер-классы по основам сценических искусств В Баку завершились мастер-классы по основам сценических искусств по системе Станиславского под названием "Stanislavsky Method", организованные Россотрудничеством, Русским домом в Баку (РИКЦ) совместно с ГИТИСом при поддержке Министерства культуры Азербайд
Искусство
24 сентября 2021 г. 12:05
В Баку прошли мастер-классы по основам сценических искусств

В Баку завершились мастер-классы по основам сценических искусств по системе Станиславского под названием "Stanislavsky Method", организованные Россотрудничеством, Русским домом в Баку (РИКЦ) совместно с ГИТИСом при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в мастер-классах приняли участие студенты, актеры, преподаватели из Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Азербайджанского государственного театра пантомимы, Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли.

Уроки проводились под руководством члена Союза кинематографистов России, каскадёра, актёра, доцента кафедры сценического движения и пластики ГИТИСа, члена Союза Театральных Деятелей России, Ассоциации каскадеров России Айдара Закирова.

Своими впечатлениями поделилась актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Тамилла Абуталыбова: "Я очень рада, что мне выпала такая возможность принять участие на мастер классах у Айдара Загитовича. Я не первый раз участвую именно в его мастер-классах и каждый раз получаю много знаний, для меня это очень ценно. Впервые я познакомилась с Айдар Загитовичем в Летней театральной школе в Шекветили, а также на онлайн повышении квалификации.

За эти дни мы работали с предметом, который развивает необходимые для жонглирования навыки, нас обучили сценическому бою и сценическим падениям и как с этим безопасно работать. Мастер-классы прошли на высоком уровне, мы узнали много нового для себя и подкрепили свои знания и навыки.

Очень жаль, что обучение длилось всего три дня, хочется все больше и больше узнавать информации, получать новые знания. Я очень благодарна за такую возможность организаторам! Буду с нетерпением ждать следующего мастер-класса!".

Напомним, мастер-классы по сценическому движению и фехтованию проходили с 21 по 24 сентября в малом зале Азербайджанского Государственного Музыкального Театра.

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