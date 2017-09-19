В Баку завершилась выставка мексиканского скульптора Хорхе Марина

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку завершилась выставка "Воссоздание бытия" известного мексиканского скульптора Хорхе Марина, открытие которой имело место 28 октября 2016 года в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в течении 11 месяцев жители и гости столицы имели возможность лицезреть эти 10 величественных произведений из бронзы.

Посредством представленных произведений Хорхе Марин пригласил к познанию человеческого тела как связи с внешнем миром, наблюдению происходящего вокруг и возрождению памяти. Маэстро раскрыл секрет постоянного создания и разрушения человеческого бытия. Его крылья еще раз подтвердили наличие больших личных возможностей, не имеющих границ.