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    В Баку завершилась выставка мексиканского скульптора Хорхе Марина

    В течении 11 месяцев жители и гости столицы имели возможность лицезреть 10 произведений

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку завершилась выставка "Воссоздание бытия" известного мексиканского скульптора Хорхе Марина, открытие которой имело место 28 октября 2016 года в Центре Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в течении 11 месяцев жители и гости столицы имели возможность лицезреть эти 10 величественных произведений из бронзы.

    Посредством представленных произведений Хорхе Марин пригласил к познанию человеческого тела как связи с внешнем миром, наблюдению происходящего вокруг и возрождению памяти. Маэстро раскрыл секрет постоянного создания и разрушения человеческого бытия. Его крылья еще раз подтвердили наличие больших личных возможностей, не имеющих границ.

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