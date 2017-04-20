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    В Баку выступит оперная певица Казахстана

    Дирижер постановки - народный артист Ялчин Адыгезалов

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Театре оперы и балета 29 апреля представят оперу Дж.Пуччини "Мадам Баттерфляй".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, на основную партию в опере - на роль Чио-Чио-сан приглашена солистка Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Айгюль Ниязова.

    Согласно сообщению, А.Ниязова является одной из самых популярных исполнительниц Казахстана, а также успешно выступает в постановках и концертных залах многих стран: Carnegie Hall (Нью-Йорк), Sony Centre for the performing arts (Торонто), Opera Bastilia (Париж), Stadsschouwburg (Брюссель), De Doelin (Амстердам).

    Казахстанская звезда посетит Баку впервые.

    В постановке роль Шарплеса сыграет заслуженный артист Украины Дмитрий Гришин, Пинкертона – заслуженный артист Фарид Алиев, Сузуки – заслуженная артистка Сабина Вагабзаде.

    Дирижер оперы - народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов.

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