В Баку выступит оперная певица Казахстана

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Театре оперы и балета 29 апреля представят оперу Дж.Пуччини "Мадам Баттерфляй".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на основную партию в опере - на роль Чио-Чио-сан приглашена солистка Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Айгюль Ниязова.

Согласно сообщению, А.Ниязова является одной из самых популярных исполнительниц Казахстана, а также успешно выступает в постановках и концертных залах многих стран: Carnegie Hall (Нью-Йорк), Sony Centre for the performing arts (Торонто), Opera Bastilia (Париж), Stadsschouwburg (Брюссель), De Doelin (Амстердам).

Казахстанская звезда посетит Баку впервые.

В постановке роль Шарплеса сыграет заслуженный артист Украины Дмитрий Гришин, Пинкертона – заслуженный артист Фарид Алиев, Сузуки – заслуженная артистка Сабина Вагабзаде.

Дирижер оперы - народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов.