В Баку впервые совместят музыку города Воды и Земли Огня

19 апреля в Азербайджанском государственном театре оперы и балета состоится концерт "Барокко и Мугама: Вода и огонь".

Как сообщает Report, концерт будет проведен при поддержке Университета Ка Фоскари в сотрудничестве с "United Cultures".

Венеция и Азербайджан - город Воды и Земля Огня - издавна связанные Шелковым путем вплоть до сегодняшнего дня, которые объединены дружбой и страстью к культуре.

Целью концерта является воссоздание истории этих мест и объединение два явно далеких музыкальных жанра, которые на самом деле имеют несколько точек соприкосновения, в первую очередь мелодичный и гармоничный аспект.

Никогда ранее не исполнявшийся концерт "Вода и Огонь" будет вести дирижер Эйюб Гулиев с необычайным участием посла итальянской культуры в мире Луизы Селло - флейта, Фарида Мамедова - сопрано, Сахиб Пашазаде - тар, Тогрул Асадуллаев - каманча, Солтан Алиев - нагара, Камалия Ализаде - фортепиано и оркестр Государственного театра оперы и балета.

Концерт будет представлен Джованни Де Зорзи, профессором этномузыкологии в Университете Ка Фоскари в Венеции. Художественное руководство концертом курирует известный итальянский композитор Стефано Мускаритоло.