Вдохновленный Азербайджаном: В Баку впервые состоится концерт израильского кеманчиста

В Баку впервые выступит всемирно известный израильский музыкант, кеманчист Марк Элияху.

Как сообщает Report, выступая на пресс-конференции, первый заместитель посла Израиля в Азербайджане Авиталь Розенберг отметила: "Это большая гордость, что Марк будет впервые выступать в столь дружественной для Израиля стране".

Марк Элияху - деятель искусства, который родился в Дагестане в 1980-х годах, но в возрасте шести лет переехал в Израиль вместе со своей семьей. Марка, у которого все члены семьи являются музыкантами, с 4-х лет обучали игре на скрипке, но настоящая любовь к творчеству проявится после 16 лет. Приняв участие в концерте Хабиля Алиева, великого виртуоза игры на кеманче, Марк влюбляется в этот инструмент, поэтому он сначала едет в Грецию, а затем в Азербайджан, чтобы научиться играть на кеманче. Вернувшись после долгого путешествия, он начал свою карьеру музыканта с приятного сюрприза. Оказалось, что его дедушка тоже очень хорошо играет на этом инструменте, и, учитывая, что его отец прекрасно играет на другом персидском инструменте таре, у Марка не остается сомнений в том, что его будущее будет связано с этим видом искусства.

Марка действительно уже многое связывает с Азербайджаном. Ровно 20 лет назад он побывал на концерте известнейшего азербайджанского исполнителя на кеманче Хабиля Алиева. С тех пор Марк решил для себя, что свяжет судьбу с этим изумительным и чувственным инструментом и искусством Азербайджана.

Ханенде Бейимханым Велиева познакомилась с Марком Элияху на одном из совместных концертов в Израиле. И с тех пор музыканты решили работать над совместными проектами. Израильское исполнение и стихи "Считая звезды" великого азербайджанского поэта Шахрияра гармонично сошлись в композиции "Do you remember".

"Это было в этом году. Марк прислал мне одну из своих композиций и попросил подобрать для нее азербайджанский текст. Я никак не могла подобрать то, что нужно, не чувствовала текста, слов к этой музыке и начала слушать его другие композиции. Наткнувшись на "Do you remember" , я начала подпевать словам из стиха Шахрияра. Так мы и записали эту композицию. Я очень счастлива и рада этому. Мы планируем продолжить наше сотрудничество, а также исполним на концерте нашу новую совместную композицию", - вспоминает Бейимханым Велиева.

Отметим, концерт Марка Элияху состоится 25 мая во Дворце Гейдара Алиева. Кроме того, Бакинский метрополитен совместно с организаторами концерта "United Cultures" и "124 Studios" запустил совместный проект, по которому можно выиграть билет на концерт Марка Элияху в Баку, либо, приобрести билет на выступление и получить возможность выиграть билет на его концерт в Стамбуле (включены перелет и номер в отеле на 2 дня).

Для тех, кто живет в регионах страны, также будет предоставлена возможность послушать исполнение Марка Элияху. Жители Гянджи, Губы и Мингячевира, которые приобретут билеты, получат возможность бесплатного трансфера до Баку и обратно.