В Баку стартовал конкурс семейного рисунка, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку льтурном центре (РИКЦ) в Баку стартовал конкурс семейного рисунка «Мир отстояли - мир сохраним!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, на протяжении месяца воспитанники художественной студии Центра детского творчества при РИКЦ вместе с родителями, под руководством члена Союза художников Азербайджана Заиды Гашимовой, будут готовить свои работы к конкурсному показу.

Итоги конкурса будут подведены 17 мая в Российском информационно-ку льтурном центре.