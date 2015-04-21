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    В Баку стартовал конкурс семейного рисунка, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

    Итоги конкурса будут подведены 17 мая в РИКЦ

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку стартовал конкурс семейного рисунка «Мир отстояли - мир сохраним!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, на протяжении месяца воспитанники художественной студии Центра детского творчества при РИКЦ вместе с родителями, под руководством члена Союза художников Азербайджана Заиды Гашимовой, будут готовить свои работы к конкурсному показу. 

    Итоги конкурса будут подведены 17 мая  в Российском информационно-культурном центре.

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