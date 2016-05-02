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    В Баку состоятся концерты этно-музыки с участием греческих, итальянских и испанских музыкантов

    Концерты пройдут в Международном центре мугама

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоятся концерты этно-музыки с участием греческих, итальянских и испанских музыкантов под названием "Sound Waves" ("Звуковые волны").

    Как сообщает Report, концерты пройдут в Международном центре мугама в Баку.

    Согласно информации, 6 мая состоится концерт с участием греческих, 13 мая - с участием итальянских и 26 мая - с участием испанских музыкантов.

    Зарубежные музыканты выступят совместно с азербайджанскими исполнителями мугама Аидой Рафиевой, Сахибом Пашазаде, Эмином Джабраиловым, Азадом Алимамедовым.

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