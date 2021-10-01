В Баку состоялся спектакль с участием жильцов дома престарелых

По случаю Международного дня пожилых людей в Баку был представлен спектакль, подготовленный с участием жильцов и сотрудников учреждения социального обслуживания для пожилых людей Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населе

По случаю Международного дня пожилых людей в Баку был представлен спектакль, подготовленный с участием жильцов и сотрудников учреждения социального обслуживания для пожилых людей Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Report, в спектакле "Поезд 21:15" по мотивам произведения известного турецкого писателя Тойгуна Орбая были задействованы жители и сотрудники Дома престарелых.

Народные артисты и деятели искусства также стали зрителями спектакля.

Спектакль построен на диалоге двух людей, ожидающих прибытия поезда. Посыл спектакля в том, что жизнь дается нам однажды и нужно ценить каждую прожитую минуту.