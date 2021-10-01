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В Баку состоялся спектакль с участием жильцов дома престарелых

В Баку состоялся спектакль с участием жильцов дома престарелых По случаю Международного дня пожилых людей в Баку был представлен спектакль, подготовленный с участием жильцов и сотрудников учреждения социального обслуживания для пожилых людей Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населе
Искусство
1 октября 2021 г. 12:59
В Баку состоялся спектакль с участием жильцов дома престарелых
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По случаю Международного дня пожилых людей в Баку был представлен спектакль, подготовленный с участием жильцов и сотрудников учреждения социального обслуживания для пожилых людей Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Report, в спектакле "Поезд 21:15" по мотивам произведения известного турецкого писателя Тойгуна Орбая были задействованы жители и сотрудники Дома престарелых.

Народные артисты и деятели искусства также стали зрителями спектакля.

Спектакль построен на диалоге двух людей, ожидающих прибытия поезда. Посыл спектакля в том, что жизнь дается нам однажды и нужно ценить каждую прожитую минуту.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qocalar evi” sakinlərinin iştirakı ilə hazırlanan tamaşa nümayiş olunub

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