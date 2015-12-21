В Баку состоялся спектакль "Дядюшкин сон"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря исполнилось 95 лет со дня основания Азербайджанского государственного русского драматического театра.

Как сообщает Report, в этот день на сцене театра состоялось выступление артистов Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова (город Санкт-Петербург). Гости из северной столицы России представили на суд бакинских зрителей спектакль "Дядюшкин сон". На сцене блистали народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и народный артист СССР Олег Басилашвили. И это был их подарок театру-юбиляру и бакинскому зрителю.

Перед началом спектакля руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил коллектив и зрителей с юбилеем театра, пожелал артистам дальнейших творческих успехов, а зрителям – интересных театральных новинок. Он вручил главному режиссеру театра, народному артисту Азербайджана Александру Шаровскому Почетный знак Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество".

Александр Шаровский выразил признательность руководству Россотрудничества за оценку его многолетней творческой деятельности.

Директор БДТ Татьяна Архипова и заместитель художественного руководителя БДТ Ирина Шимбаревич присоединились к поздравлениям в адрес театра и его коллектива.