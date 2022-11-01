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В Баку состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства

В Баку состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства В Баку состоялся показ спектакля "Капля солнца, дыхание ветра и немного любви", посвященного теме гендерного равенства.
Искусство
1 ноября 2022 г. 15:19
В Баку состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства

В Баку состоялся показ спектакля "Капля солнца, дыхание ветра и немного любви", посвященного теме гендерного равенства.

Как передает Report, мероприятие организовано при содействии посольства Латвии в Азербайджане, посольства Норвегии в Анкаре и офиса ООН в Азербайджане.

Мероприятие приурочено к очередной годовщине принятия резолюции 1325 Совбеза ООН о женщинах, мире и безопасности.

Перед премьерой временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша рассказала, что спектакль поставлен в рамках Международного проекта современного искусства "О" по гендерному равенству.

"Тема гендерного равенства очень важна для Азербайджана. Не менее актуальной остается и проблема селективных абортов",- отметила она.

Спектакль "Капля солнца, дыхание ветра и немного любви" рассказывает истории жизни трех женщин разного возраста, которые они могли бы прожить, если бы не стали жертвами селективного аборта.

В рамках Международного проекта современного искусства "О" в Баку также пройдет выставка, посвященная гендерным вопросам, запланировано проведение международной конференции "Женщины для устойчивого будущего".

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Версия на английском языке Play on gender equality premiered in Baku

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