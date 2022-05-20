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В Баку состоялся предпоказ российского фильма "Аманат"

В Баку состоялся предпоказ российского фильма "Аманат" 20 мая в Баку состоялся закрытый показ российского фильма "Аманат" режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева.
Искусство
20 мая 2022 г. 17:12
В Баку состоялся предпоказ российского фильма Аманат

20 мая в Баку состоялся закрытый показ российского фильма "Аманат" режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева.

Как сообщает Report, в нем приняли участие один из исполнителей главных ролей, народный артист России Андрей Соколов, продюсер фильма Шамиль Джафаров, а также представители министерства культуры Республики Дагестан, на территории которой снималась большая часть картины.

По словам продюсера картины, первый международный предпоказ фильма было решено провести в Баку. Ш. Джафаров также выразил восхищение городом: "Я гулял по улицам Баку и был очарован этим колоритом и в то же время современностью".

Главные роли в фильме исполнили Амин Хуратов, Варвара Комарова, Александр Мичков, Екатерина Гусева, Андрей Соколов и другие.

Он повествует о любви сына Шейха Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как "великий заложник", и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.

Премьера фильма пройдет в Москве 24 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Əmanət” filminin ilk nümayişi keçirilib

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