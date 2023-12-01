В Баку состоялся показ короткометражного фильма "Прощание по-ирландски"

В Баку состоялся показ короткометражного фильма "Прощание по-ирландски", посвященного Международному дню людей с инвалидностью.

В Баку состоялся показ короткометражного фильма "Прощание по-ирландски", посвященного Международному дню людей с инвалидностью.

Как передает Report , мероприятие было организовано посольством Великобритании в Азербайджане.

В ходе открытия мероприятия было подчеркнуто, что посольство Великобритании на протяжении 30 лет организовывает проекты в этом направлении.

"В прошлом году МИД Великобритании принял стратегию в отношении людей с инвалидностью. Это показывает то, как наша страна серьезно относится к данному вопросу",- сказал руководитель политического отдела посольства и консул Эдвард Кримбл.

После показа фильма состоялась беседа с экспертом по вопросам инвалидности, руководителем общественного объединения "Центр независимой жизни для людей с инвалидностью" Айдыном Халиловым.

"Прощание по-ирландски" - фильм-лауреат премий BAFTA 2023 и Oscar 2023.