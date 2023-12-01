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В Баку состоялся показ короткометражного фильма  "Прощание по-ирландски"

В Баку состоялся показ короткометражного фильма  "Прощание по-ирландски" В Баку состоялся показ короткометражного фильма "Прощание по-ирландски", посвященного Международному дню людей с инвалидностью.
Искусство
1 декабря 2023 г. 19:28
В Баку состоялся показ короткометражного фильма  Прощание по-ирландски

В Баку состоялся показ короткометражного фильма "Прощание по-ирландски", посвященного Международному дню людей с инвалидностью.

Как передает Report, мероприятие было организовано посольством Великобритании в Азербайджане.

В ходе открытия мероприятия было подчеркнуто, что посольство Великобритании на протяжении 30 лет организовывает проекты в этом направлении.

"В прошлом году МИД Великобритании принял стратегию в отношении людей с инвалидностью. Это показывает то, как наша страна серьезно относится к данному вопросу",- сказал руководитель политического отдела посольства и консул Эдвард Кримбл.

После показа фильма состоялась беседа с экспертом по вопросам инвалидности, руководителем общественного объединения "Центр независимой жизни для людей с инвалидностью" Айдыном Халиловым.

"Прощание по-ирландски" - фильм-лауреат премий BAFTA 2023 и Oscar 2023.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “İrlandsayağı vida” qısametrajlı filminin təqdimatı olub

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