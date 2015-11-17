​В Баку состоялся показ фильма Давуда Иманова о Людмиле Гурченко

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку льтурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась демонстрация документального фильма азербайджанского режиссера Давуда Иманова «Профессия – актриса» о Народной артистке СССР Людмиле Гурченко. Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, вечер открыл заместитель руководителя представительств а Россотрудничеств а в Азербайджане Алексей Коннов.

Студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Кенюль Шахмаргызы представила собравшимся доклад о творчестве Людмилы Марковны, которой 12 ноября исполнилось бы 80 лет.

Большой интерес зрителей вызвал документальный фильм «Профессия-актри са», снятый еще в 1981 году студентом второго курса ВГИК Давудом Имановым.

Гостьей этого вечера стала Фируза Иманова - вдова режиссера. Она рассказала о создании фильма и интересных фактах из жизни Людмилы Гурченко.