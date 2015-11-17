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    ​В Баку состоялся показ фильма Давуда Иманова о Людмиле Гурченко

    12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 80 лет

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась демонстрация документального фильма азербайджанского режиссера Давуда Иманова «Профессия – актриса» о Народной артистке СССР Людмиле Гурченко. Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, вечер открыл заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Алексей Коннов.

    Студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Кенюль Шахмаргызы представила собравшимся доклад о творчестве Людмилы Марковны, которой 12 ноября исполнилось бы 80 лет. 

    Большой интерес зрителей вызвал документальный фильм «Профессия-актриса», снятый еще в 1981 году студентом второго курса ВГИК Давудом Имановым. 

    Гостьей этого вечера стала Фируза Иманова - вдова режиссера. Она рассказала о создании фильма и интересных фактах из жизни Людмилы Гурченко.

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