​В Баку состоялся показ фильма Давуда Иманова о Людмиле Гурченко

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку
Студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Кенюль Шахмаргызы представила собравшимся доклад о творчестве Людмилы Марковны, которой 12 ноября исполнилось бы 80 лет.
Большой интерес зрителей вызвал документальный фильм «Профессия-актри
Гостьей этого вечера стала Фируза Иманова - вдова режиссера. Она рассказала о создании фильма и интересных фактах из жизни Людмилы Гурченко.
News DepartmentАвтор новости
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