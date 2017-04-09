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    В Баку состоялся показ документального фильма "Путешествие в Мекку"

    Фильм повествует о путешественнике Ибн-Баттуте, жившем в 14 веке

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся показ документального фильма «Путешествие в Мекку», повествующем о путешественнике Ибн-Баттуте, жившем в 14 веке.

    Как сообщает Report, показ фильма состоялся в кинотеатре Landmark в рамках Недели Франкофонии в Баку.

    Вначале, посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш и профессор Имамверди Гамидов рассказали о фильме и о жизни Ибн-Баттуты.

    По завершении фильма была организована выставка, посвященная арабскому путешественнику. Гости также могли попробовать на вкус марокканские сладости.

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