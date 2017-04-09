Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся показ документального фильма «Путешествие в Мекку», повествующем о путешественнике Ибн-Баттуте, жившем в 14 веке.

Как сообщает Report, показ фильма состоялся в кинотеатре Landmark в рамках Недели Франкофонии в Баку.

Вначале, посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш и профессор Имамверди Гамидов рассказали о фильме и о жизни Ибн-Баттуты.

По завершении фильма была организована выставка, посвященная арабскому путешественнику. Гости также могли попробовать на вкус марокканские сладости.