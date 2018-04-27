В Баку состоялся концерт о жизни и творчестве Сергея Есенина в исполнении народного артиста России

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт, посвященный творчеству Сергея Есенина.

Как сообщает Report, в зале Союза театральных деятелей Азербайджана зрителям была представлена музыкально-литературная композиция о жизни и творчестве С. Есенина в исполнении народного артиста России Сергея Никоненко в сопровождении трио «Реликт».

Сергей Никоненко - большой знаток и поклонник творчества Сергея Есенина, так любимого в Азербайджане. Более 20 лет тому назад народный артист основал Есенинский центр в Москве. В свое время Сергей Никоненко передал в дар Музею Сергея Есенина в поселке Мардакан несколько редких исторических экспонатов. Артиста с Баку связывают много творческих нитей, в том числе и кинематографических. Поэтому, выступая здесь в 2016 году с моноспектаклем "Бессмертный полк", он пообещал зрителям вернуться с литературно-музыкальной композицией о Сергее Есенине. И свое обещание выполнил.

В зале присутствовали общественные деятели, представители культуры, дипломаты, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся школ.

По завершении спектакля,руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: "Мы благодарны любимому артисту за то, что он откликнулся на наше приглашение вновь посетить Азербайджан. Мы благодарны Cоюзу театральных деятелей Азербайджана за поддержку и предоставление прекрасного театрального зала. Мы благодарны бакинскому зрителю за искреннюю любовь к Сергею Есенину".

Концерт был организован министерством культуры России и Россотрудничествоом.