В Баку состоялся концерт мастера французской пантомимы

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт французского актера пантомимы Лорана Деколя. Как сообщает Report, Л. Деколь представил бакинским зрителям свой спектакль-пантомиму "Слова тишины".

Выступившая на мероприятии посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, отметила, что для французского посольства честь проводить свое культурное мероприятие в центре азербайджанского мугама, известного на весь мир. А. Буше заявила, что выступление актера пантомимы Лорана Деколя в Баку проходит в рамках Дней Франкофонии, которые ежегодно проводятся во многих странах мира, в том числе в Азербайджане. В этом году мероприятия продлятся до 17 апреля.

Посол подчеркнула, что Азербайджан и Францию связывают крепкие культурные связи, и выступление Лорана Деколя продемонстрирует зрителям искусство, понятное каждому без слов.

Лоран Деколь — один из лучших учеников известных французских мимов Марселя Марсо и Этьена Декру – выступает со спектаклями и мастер-классами по всему миру.

Сегодня он является художественным и административным директором театральной компании, которая реализовала более 2000 спектаклей и мастер-классов в разных странах мира.