 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку состоялся концерт классической музыки по случаю Дня независимости Польши

    Пианист Мариан Собула исполнил знаменитые произведения польских композиторов

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт классической музыки, приуроченный ко Дню независимости Польши.

    Как сообщает Report, открывший мероприятие временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Анжей Кнайфель рассказал об истории и важности этого дня в истории Польши.

    На мероприятии А.Кнайфель также вручил детям, имеющим польские корни, так называемую "польскую карту", позволяющую в будущем получить льготное обучение в вузах Польши.

    Затем  состоялся концерт в исполнении польского пианиста Мариана Собулы, который исполнил знаменитые произведения польских композиторов Шопена, Падеревского и Белецкого.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi