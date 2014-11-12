В Баку состоялся концерт классической музыки по случаю Дня независимости Польши

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт классической музыки, приуроченный ко Дню независимости Польши.

Как сообщает Report, открывший мероприятие временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Анжей Кнайфель рассказал об истории и важности этого дня в истории Польши.

На мероприятии А.Кнайфель также вручил детям, имеющим польские корни, так называемую "польскую карту", позволяющую в будущем получить льготное обучение в вузах Польши.

Затем состоялся концерт в исполнении польского пианиста Мариана Собулы, который исполнил знаменитые произведения польских композиторов Шопена, Падеревского и Белецкого.