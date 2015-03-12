​В Баку состоялся концерт американской группы "Break of reality"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском джаз-центре состоялся концерт известной американской группы рок-виолончелистов "Break of reality".

Как сообщает Report, коллектив выступил в Баку в рамках программы Госдепартамента США "Американская музыка за рубежом".

Как заявил, открывая концерт посол США в Азербайджане Роберт Секута, "музыка является универсальным средством общения, понятным всем, и позволяет выстроить культурные мосты и объединить людей".

В состав группы "Break of Reality" входят три виолончелиста и один ударник. Коллектив создан в 2003 году при престижной музыкальной школе Истмен в Рочестер, штат Нью-Йорк.

Группа выступала с многочисленными концертами, как в Америке, так и за ее пределами.

В ходе концерта музыканты исполнили как классические, так и рок композиции. Кроме того, группа "Break of reality" совместно с азербайджанскими музыкантами исполнили азербайджанскую народную песню "Ай, Лачин", а также произведение известного азербайджанского композитора Тофика Кулиева "Сене де галмаз", которые были очень тепло встречены публикой.

Как заявили музыканты, им понравился опыт исполнения азербайджанкой музыки.

"Мы любим экспериментировать и совмещать разные музыкальные жанры, в том числе народную музыку. Этот опыт был для нас очень интересен", - заявил журналистам один из виолончелистов группы Патрик Лэрд.

Отметим, что в Азербайджане коллектив выступит с концертами в Баку, Исмаиллы, Габале, Мингячевире, Загатале и Шеки. Наряду с концертной программой будут проведены мастер-классы для местных музыкантов.