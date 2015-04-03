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    ​В Баку состоялся гала-вечер фильма "Покинутые"

    Очередной показ фильма состоится в Германии

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В киноцентре Низами состоялся гала-вечер драматического фильма "Покинутые" ("Tərkedilmiş”), снятого компанией Post Production. Как сообщает Report, в гала-вечере приняли участие известные турецкие актеры, творческий состав фильма.

    Автором-сценаристом и режиссером фильма является Корхан Угур, продюсерами Хакан Орду, Мустафа Сайгын и Алихан Карагюль. Главные роли исполнили азербайджанские актеры Камран Агабалаев и Кёнюль Нагиева.

    Фильм рассказывает историю беженки из Сирии, которая нашла приют в Турции и вынуждена была продать почку, чтобы избавиться от нищеты. Лозунгом фильма являются слова: "Чье-то счастье строится на несчастье других, и мы называем это человечностью".

    Перед началом гала-вечера турецкий творческий состав и азербайджанские актеры дали интервью журналистам. Корхан Угур отметил, что первый гала-вечер фильма уже прошел в Турции, и после бакинского гала-вечера, он будет демонстрироваться во всех кинотеатрах Турции. Очередной гала-вечер фильма состоится в Германии.

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