В Баку состоялось открытие выставки китайского искусства

В Национальном музее искусств Азербайджана прошла церемония открытия выставочного проекта «Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств».

В Национальном музее искусств Азербайджана прошла церемония открытия выставочного проекта «Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств».

Как сообщает "Report", на мероприятии, организованном Национальным музеем искусств Азербайджана, Министерством культуры Азербайджана и посольством Китая в Азербайджане, присутствовали аккредитованные в Азербайджан послы и другие официальные лица.

Открывшая мероприятие посол Китая в Азербайджане Го Мин отметила, что выставка демонстрирует дружественные связи между Китаем и Азербайджаном: "Благодаря решительным шагам руководства двух стран отношения между Китаем и Азербайджаном развиваются успешно. Одной из целей выставки также является создание моста между двумя различными культурами".

Далее была продемонстрирована концертная программа.