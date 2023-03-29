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В Баку состоялось открытие выставки китайского искусства

В Баку состоялось открытие выставки китайского искусства В Национальном музее искусств Азербайджана прошла церемония открытия выставочного проекта «Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств».
Искусство
29 марта 2023 г. 18:32
В Баку состоялось открытие выставки китайского искусства

В Национальном музее искусств Азербайджана прошла церемония открытия выставочного проекта «Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств».

Как сообщает "Report", на мероприятии, организованном Национальным музеем искусств Азербайджана, Министерством культуры Азербайджана и посольством Китая в Азербайджане, присутствовали аккредитованные в Азербайджан послы и другие официальные лица.

Открывшая мероприятие посол Китая в Азербайджане Го Мин отметила, что выставка демонстрирует дружественные связи между Китаем и Азербайджаном: "Благодаря решительным шагам руководства двух стран отношения между Китаем и Азербайджаном развиваются успешно. Одной из целей выставки также является создание моста между двумя различными культурами".

Далее была продемонстрирована концертная программа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Çin incəsənəti sərgisi açılıb

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