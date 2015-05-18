В Баку состоялось открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялось открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Как сообщает Report, фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма Азербайджана и Фондом Мстислава Ростроповича.

Выступая на церемонии, министр культуры и туризма Абульфас Гараев сердечно поприветствовал участников и гостей фестиваля. "Сегодня в Баку в восьмой раз открывается фестиваль Мстислава Ростроповича. Мы всегда гордимся великим маэстро. Он много делал для Азербайджана, пропагандировал нашу музыку, осуществлял различные проекты. Его связывала крепкая дружба с Гейдаром Алиевым", - заявил министр.

Президент Фонда Мстислава Ростроповича, художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович выразила признательность за теплые слова о ее отце. "Я каждый раз рада приезжать в замечательный Баку, который он называл своей Родиной. В мире проходит много фестивалей Ростроповича, но самый первый состоялся здесь, на его Родине.

Я всегда буду благодарна Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за поддержку", - отметила она.

Открылся фестиваль выступлением Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Уз.Гаджибейли и Азербайджанской государственной хоровой капеллы, которые исполнили сценическую кантату Карла Орфа "Кармина Бурана". Дирижировал Рауф Абдуллаев.

В фестивале, который проходит с 2007 года, участвуют многие известные музыканты и творческие коллективы. Молодежный симфонический оркестр Луиджи Керубини под управлением Риккардо Мути, солисты Центра оперного пения Галины Вишневской, Квартет Игоря Бутмана, виолончелист Арсений Чубачин, а также Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Уз.Гаджибейли под управлением Рауфа Абдуллаева, Азербайджанская государственная хоровая капелла и солисты выступят на сцене Азербайджанской государственной филармонии, Дворца Гейдара Алиева, Зала камерной и органной музыки, Национального музея искусств.

В рамках фестиваля в исполнении солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Центра оперного пения Галины Вишневской будет показана опера "Паяцы" итальянского композитора Р.Леонкавалло.

Фестиваль продлится до 24 мая.