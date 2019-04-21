В Центре мугама состоялось открытие музыкального конкурса, посвященного 96-летию Гейдара Алиева - ФОТО

В пятницу, 19-го апреля в Международном центре мугама (МЦМ) состоялось открытие I Открытого музыкального конкурса "Gələcəyin müəllimi" ("Учитель будущего"), приуроченного к 96-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимого совместно Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства (АГУКиИ) и Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ).

Как передаёт Report со ссылкой на МЦМ, мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Азербайджанской Республики объединённым хором двух университетов.

Выступившие на открытии ректоры ВУЗ-ов профессор Джейран Махмудова и профессор Джафар Джафаров обозначили цели и задачи конкурса и пожелали участникам удачи.

В представленной затем концертной программе в исполнении студентов прозвучали известные произведения Кара Караева ("Танец страстной девушки" из балета "Тропою грома"), А.Пьяцоллы ("Libertanqo"), Э.Сабитоглы (сюита "Деде Горгуд"), В.Мустафазаде ("Tam tənha", "Yollar"), Х.Векилова ("Şırırığı"), Узеира Гаджибейли ("Şikəstə" из оперы "Кёроглы"), Ниязи ("Arzu"), Н.Мирмамедли ("Баку"), Т.Кулиева ("Qaytağı"), О.Кязыми ("Uca dağlar").

Вечер завершился продолжительными овациями.