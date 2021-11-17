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В Баку состоялось открытие международной выставки  "Восточное наследие"

В Баку состоялось открытие международной выставки  "Восточное наследие" В Баку состоялось открытие международной выставки современного искусства "Восточное наследие".
Искусство
17 ноября 2021 г. 09:30
В Баку состоялось открытие международной выставки  Восточное наследие

В Баку состоялось открытие международной выставки современного искусства "Восточное наследие".

Как передает Report, выставка организована Goethe-Zentrum в Баку в сотрудничестве с Европейским союзом в Азербайджане и историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" в историческом памятнике XVII века "Гасым бей Хамам".

Главная цель выставки - повышение осведомленности о важности сохранения общечеловеческого культурного наследия.

На открытии присутствовал глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петр Михалко, а также послы других европейских стран.

Выставка состоит из произведений искусства в жанрах фотографии, видеоарта и инсталляции художников из Азербайджана, Германии и Бразилии.

Все желающие смогут посетить ее по 1 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Şərq irsi” beynəlxalq sərgisinin açılışı olub
Версия на английском языке ФотоOriental Heritage int’l exhibition opens in Baku

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