В Баку состоялось открытие международной выставки "Восточное наследие"

В Баку состоялось открытие международной выставки современного искусства "Восточное наследие".

В Баку состоялось открытие международной выставки современного искусства "Восточное наследие".

Как передает Report, выставка организована Goethe-Zentrum в Баку в сотрудничестве с Европейским союзом в Азербайджане и историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" в историческом памятнике XVII века "Гасым бей Хамам".

Главная цель выставки - повышение осведомленности о важности сохранения общечеловеческого культурного наследия.

На открытии присутствовал глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петр Михалко, а также послы других европейских стран.

Выставка состоит из произведений искусства в жанрах фотографии, видеоарта и инсталляции художников из Азербайджана, Германии и Бразилии.

Все желающие смогут посетить ее по 1 декабря.