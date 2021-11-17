В Баку состоялось открытие международной выставки  "Восточное наследие"

В Баку состоялось открытие международной выставки современного искусства "Восточное наследие".
Как передает Report, выставка организована Goethe-Zentrum в Баку в сотрудничестве с Европейским союзом в Азербайджане и историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" в историческом памятнике XVII века "Гасым бей Хамам".
Главная цель выставки - повышение осведомленности о важности сохранения общечеловеческого культурного наследия.
На открытии присутствовал глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петр Михалко, а также послы других европейских стран.
Выставка состоит из произведений искусства в жанрах фотографии, видеоарта и инсталляции художников из Азербайджана, Германии и Бразилии.
Все желающие смогут посетить ее по 1 декабря.