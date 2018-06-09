В Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Софы Бесирзаде

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драмтеатре состоялась мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею народной артистки, видного деятеля кино и театра Софы Бесирзаде.

Как сообщили Report в театре, мероприятие состоялось при организации министерства культуры Союза театральных деятелей Азербайджана, Академического национального драмтеатра и Государственного музея театра.

На мероприятии присутствующие рассказали о заслугах С.Бесирзаде в развитии национального театра и кино, сыгранных ею на сцене ролях, показана фотовыставка из экранных произведений.

Также выступили председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, худрук и директор театра Азер Паша Нематов, народные артисты Гаджи Исмайлов, Саида Гулиева, Ильхам Намик Кямал и др.

Затем был представлен спектакль "Инспектор" в память о С.Бесирзаде.

Отметим, что С.Бесирзаде в 1974 году была удостоена звания народной артистки. Она скончалась 4 января 2000 года в Баку.