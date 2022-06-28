В Баку состоялась выставка знаменитого фотографа Резы Дегати

В Баку состоялась выставка знаменитого фотографа Резы Дегати "Rezanın daxili Odesseyası", посвящкнная 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.

В Баку состоялась выставка знаменитого фотографа Резы Дегати "Rezanın daxili Odisseyası", посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.

Как передает Report, выставка была организована посольством Франции в Азербайджане, французским институтом в Азербайджане, а также Фондом Гейдара Алиева и на ней участвовал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и депутат Солтан Мамедов.

По словам Мамедова, за весь период сотрудничества отношения между двумя странами прошли через многие испытания. Так, по его словам, посол Франции в Азербайджане стал вторым после Турции.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане представлено огромное количество французских компаний, а их язык занимает в стране третье место после английского и русского.

По его словам, именно Р.Дегати смог заснять то, что происходило на оккупированных территориях Азербайджана в ходе 30-ти летней оккупации, а также эти территории после освобождения. С.Мамедов также поблагодарил Францию за оказанную помощь Азербайджане в разминировании освобожденных территорий.

В свою очередь, посол Франции в Азербайджане добавил, что со времен восстановления Азербайджаном своей независимости, отношения с Францией сильно развились.

"Сегодня наши отношения развиты в политической, экономической, культурной и образовательной сферах", - сказал он,

По словам самого фотографа, в течении 30-ти лет он старался рассказать историю Азербайджана миру.

"Азербайджан и Франция обладают богатым культурным наследием", - сказал фотограф.