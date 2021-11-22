В Баку прошла презентация фильма о Нурсултане Назарбаеве

В Баку состоялась презентация фильма "QAZAQ History Of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека") о жизни первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главным интервьюером и соавтором картины выступил известный американский режиссер и сц

В Баку состоялась презентация фильма "QAZAQ History Of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека") о жизни первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главным интервьюером и соавтором картины выступил известный американский режиссер и сценарист, обладатель трех "Оскаров" Оливер Стоун.

Как передает Report, 8-серийный документальный фильм в Баку представили главный режиссер фильма Игорь Лопатенок и продюсер Вера Томилова.

"Мы начали съемки с 2020 года. Несмотря на пандемию, фильм все-таки удалось отснять полностью. На западе данный фильм воспринимают очень хорошо, мы получаем весьма позитивные комментарии. 6 июля 2021 года, в день рождения бывшего президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, фильм был впервые представлен в Казахстане,15 июля- в Москве, 5 ноября - в Лос-Анджелесе. Планируется презентация фильма в Минске, Абу-Даби и Стамбуле. Также в 2022 году фильм будет представлен на Берлинском кинофестивале. А уже далее хотим предоставить доступ к фильму через такие платформы как Netflix и др",- рассказал журналистам режиссер И. Лопатенок.

Он добавил, что у Казахстана очень большой потенциал для развития кинематографии: "Казахстан очень замечательно расположен для того, чтобы стать "Меккой" кинематографии. Для этого несомненно нужны больше вложений и больше усилий".

И. Лопатенок также отметил, что ему также посчастливилось познакомиться поближе с азербайджанской кинематографией. "В 2012-2013 вместе с азербайджанскими коллегами я работал над реставрацией и колоризацией фильма "Аршин мал алан" 1945 года. Это потрясающая комедия, несмотря на довольно малый бюджет", - заявил он.

Режиссер рассказал, что готов снять фильм и об Азербайджане: "У этой страны очень богатая и красочная культура. Когда я был здесь в 2012-2013 годах я научился различать карабахские ковры от всех остальных, определяя по орнаменту. Я бы снял хороший фильм про Азербайджан. Есть несколько достойных сценариев".