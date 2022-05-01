В Баку состоялась премьера художественного фильма "Köhnə çamadanlar"

В бакинском киноцентре "Низами" состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы), посвященного 44-дневной Отечественной войне.

В бакинском киноцентре "Низами" состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы), посвященного 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Report, наряду с творческим коллективом на премьере присутствовали общественные деятели, участники Великой Отечественной войны, свидетели армянской оккупации и т.д.

Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о судьбах и трагедиях женщин в первой и второй Карабахских войнах, с разницей почти в 30 лет. Эти женщины - жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жены, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединенные одной драматургией, происходящие на фоне войны, сложном психологическом и моральном фоне, но главное - всегда с верой в Победу!

Автор сценария - Саида Хагвердиева, режиссер - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вугар Джамалзаде, продюсеры - Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, арт-директор - Таир Алиев, генеральный продюсер - Пярвина Исмайлова.

В ролях, наряду с профессиональными актерами, свидетели армянской оккупации, ветераны Карабахской войны, а также актеры с ограниченными возможностями здоровья. Образы детей воплотили юные актеры театра-студии Oyuq. В ролях - народные артисты Мамед Сяфа Гахраманов, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актеры - Гызылгюль Гулиева, Земфира Абдулсамедова, Кенуль Гасымова и другие.

Отметим, что это фильм совместного производства RS Production, OYUN и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.