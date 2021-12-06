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В Баку прошла выставка изделий ручной работы

В Баку прошла выставка изделий ручной работы Вчера в Баку прошла 35-я выставка ручных работ
Искусство
6 декабря 2021 г. 14:04
В Баку прошла выставка изделий ручной работы

В Баку прошла 35-я выставка изделий ручной работы.

Как сообщает Report, на выставке "Бакинские встречи", которая состоялась после двухлетнего перерыва, приняли участие 115 мастеров разного профиля.

Организатор выставки Элла Багирова отметила, что в этот раз мероприятие проходит в рамках благотворительной акции "Вместе – мы сила", целью которой является помощь больному онкологией ребенку Мухаммеду Узеирли.

На выставке были представлены изделия ручной работы местных мастеров, в том числе роспись по керамике и стеклу, мыло, свечи, резьба по дереву и многие другие. Также для детей проводились интересные мастер-классы по рисованию техникой "эбру", гончарному делу.

Выставка сопровождалась интересной концертной программой и завершилась розыгрышем лотереи.

Гюля Низами

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda əl işləri sərgisi keçirilib

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