В Баку прошла выставка изделий ручной работы

Вчера в Баку прошла 35-я выставка ручных работ

В Баку прошла 35-я выставка изделий ручной работы.

Как сообщает Report, на выставке "Бакинские встречи", которая состоялась после двухлетнего перерыва, приняли участие 115 мастеров разного профиля.

Организатор выставки Элла Багирова отметила, что в этот раз мероприятие проходит в рамках благотворительной акции "Вместе – мы сила", целью которой является помощь больному онкологией ребенку Мухаммеду Узеирли.

На выставке были представлены изделия ручной работы местных мастеров, в том числе роспись по керамике и стеклу, мыло, свечи, резьба по дереву и многие другие. Также для детей проводились интересные мастер-классы по рисованию техникой "эбру", гончарному делу.

Выставка сопровождалась интересной концертной программой и завершилась розыгрышем лотереи.

Гюля Низами