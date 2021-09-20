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В Баку состоится выставка латвийской художницы, посвященная карабахским скакунам

В Баку состоится выставка латвийской художницы, посвященная карабахским скакунам С 24 по 28 сентября в Баку состоится выставка латвийского фотографа и художницы Дасе Штрауса "Карабахские лошади"
Искусство
20 сентября 2021 г. 18:19
В Баку состоится выставка латвийской художницы, посвященная карабахским скакунам

С 24 по 28 сентября в Баку состоится выставка латвийского фотографа и художницы Дасе Штрауса "Карабахские лошади".

Как сообщает Report, выставка организована посольством Латвии в Азербайджане совместно с "Arts Council of Azerbaijan" и Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер".

Дасе Штрауса три года жила в Баку. Во время пребывания в Азербайджане она имела возможность познакомиться с карабахскими лошадьми, которые вдохновили ее на создание новых произведений.

Вход на выставку - только по COVID-паспортам.

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