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В Баку состоится выставка латвийских художниц

В Баку состоится выставка латвийских художниц 16 октября в Баку откроется выставка работ двух известных латвийских художниц по текстилю Ирисы Блумате и Иветы Весенане "ALL IN TWO".
Искусство
12 октября 2021 г. 13:24
В Баку состоится выставка латвийских художниц

16 октября в Баку откроется выставка работ двух известных латвийских художниц по текстилю Ирисы Блумате и Иветы Весенане "ALL IN TWO".

Как сообщили Report в посольстве Латвии в Азербайджане, выставка состоит из ретроспективы разноплановых работ художниц, объединенных обращением в своем творчестве к размышлениям и переживаниям об искусстве текстиля, к его изменениям и
появлению новых тенденций.

"Искусство текстиля всегда было неотъемлемой частью культуры Латвии и одним из наиболее популярных направлений в национальном искусстве. Оно имеет глубокие исторически сложившиеся традиции, уходящие корнями в наследие народных художественных ценностей, сформировавшихся на протяжении многих веков", - отметили в посольстве.

Выставка продлится до 15 ноября.

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Версия на английском языке Baku to host exhibition of Latvian artists

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