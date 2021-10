В Баку состоится выставка латвийских художниц

16 октября в Баку откроется выставка работ двух известных латвийских художниц по текстилю Ирисы Блумате и Иветы Весенане "ALL IN TWO".

Как сообщили Report в посольстве Латвии в Азербайджане, выставка состоит из ретроспективы разноплановых работ художниц, объединенных обращением в своем творчестве к размышлениям и переживаниям об искусстве текстиля, к его изменениям и

появлению новых тенденций. "Искусство текстиля всегда было неотъемлемой частью культуры Латвии и одним из наиболее популярных направлений в национальном искусстве. Оно имеет глубокие исторически сложившиеся традиции, уходящие корнями в наследие народных художественных ценностей, сформировавшихся на протяжении многих веков", - отметили в посольстве. Выставка продлится до 15 ноября.