В столице пройдет Второй Бакинский международный архитектурный конкурс

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 7-9 октября при организаторстве министерства культуры и туризма Азербайджана и Союза архитекторов и при содействии Международного союза архитекторов состоится Второй Бакинский международный архитектурный конкурс.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

7-8 октября состоится выставка работ, представленных в рамках конкурса. Церемония открытия выставки пройдет 8 октября в Музейном центре в 10:30.

Основная цель конкурса - выявление новых идей для реализации и развития архитектуры, поиск наиболее выразительных градостроительных, композиционных, объёмных и конструктивных решений при проектировании архитектурных зданий и сооружений, получение максимального разнообразия идей и проектов для дальнейшей практической реализации.

На церемонии открытия будут участвовать руководящие лица министерства культуры Азербайджана и Международного союза архитекторов, в также председатели союзов архитекторов стран СНГ.

Призовой фонд конкурса составляет 52 500 манатов. Результаты конкурса будут обнародованы 9 октября.