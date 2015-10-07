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    В столице пройдет Второй Бакинский международный архитектурный конкурс

    Церемония открытия выставки состоится 8 октября в Музейном центре

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 7-9 октября при организаторстве министерства культуры и туризма Азербайджана и Союза архитекторов и при содействии Международного союза архитекторов состоится Второй Бакинский международный архитектурный конкурс.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма

    7-8 октября состоится выставка работ, представленных в рамках конкурса. Церемония открытия выставки пройдет 8 октября в Музейном центре в 10:30. 

    Основная цель конкурса - выявление новых идей для реализации и развития архитектуры, поиск наиболее выразительных градостроительных, композиционных, объёмных и конструктивных решений при проектировании архитектурных зданий и сооружений, получение максимального разнообразия идей и проектов для дальнейшей практической реализации.

    На церемонии открытия будут участвовать руководящие лица министерства культуры Азербайджана и Международного союза архитекторов, в также председатели союзов архитекторов стран СНГ. 

    Призовой фонд конкурса составляет 52 500 манатов. Результаты конкурса будут обнародованы 9 октября. 

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