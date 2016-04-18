В Баку состоится VI Благотворительный Пасхальный базар

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ VI Благотворительны й Пасхальный базар пройдет в Российском информационно-ку льтурном центре (РИКЦ) в Баку 21-22 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в ходе Пасхального базара, организованного посольством России в Азербайджане, представительством Россотрудничеств а и Бакинско-Азербай джанской епархией Русской православной церкви, посетители смогут приобрести пасхальные наборы, оригинальную авторскую бижутерию, красочные азербайджанские платки, произведения мастеров живописи и резьбы по дереву, натуральный мёд и праздничные куличи.