В Баку состоится премьера комедии "День сюрпризов"

10 ноября на сцене Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра им. С.Вургуна состоится премьера комедии "День сюрпризов" по пьесе Валерия Мухарьямова в постановке народного артиста Азербайджана Александра Шаровского.
Как сообщает Report, спектакль приурочен к юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова.
Художник по декорациям - Александр Фёдоров (Заслуженный работник культуры Азербайджана)
Художник по костюмам - Ольга Аббасова (Заслуженный работник культуры Азербайджана)
Музыкальное оформление - Владимир Неверов (Заслуженный работник культуры Азербайджана)
Хореография - Рауля Турккан
Ассистент режиссера - Евгения Невмержицкая (Народная артистка Азербайджана)
В спектакле заняты: народные артисты Азербайджана - Сафа Мирзагасанов. Евгения Невмержицкая, заслуженный артист Азербайджана - Фуад Османов, артисты театра: Марина Литвиненко, Инна Имранова.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости