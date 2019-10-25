В Баку состоится премьера комедии "День сюрпризов"

В Баку состоится премьера комедии "День сюрпризов"

25 октября, 2019 09:26

https://report.az/storage/news/5576a93bd1537ea14bb04c32276a99ff/28a087d1-ed31-4b16-98b2-5e9f703ecb3b_292.jpg 10 ноября на сцене Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра им. С.Вургуна состоится премьера комедии "День сюрпризов" по пьесе Валерия Мухарьямова в постановке народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. Как сообщает Report, спектакль приурочен к юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова. Художник по декорациям - Александр Фёдоров (Заслуженный работник культуры Азербайджана)

Художник по костюмам - Ольга Аббасова (Заслуженный работник культуры Азербайджана)

Музыкальное оформление - Владимир Неверов (Заслуженный работник культуры Азербайджана)

Хореография - Рауля Турккан

Ассистент режиссера - Евгения Невмержицкая (Народная артистка Азербайджана) В спектакле заняты: народные артисты Азербайджана - Сафа Мирзагасанов. Евгения Невмержицкая, заслуженный артист Азербайджана - Фуад Османов, артисты театра: Марина Литвиненко, Инна Имранова.