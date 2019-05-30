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В Баку состоится премьера спектакля "Комедия одиночества"

В Баку состоится премьера спектакля "Комедия одиночества»"

8 июня в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре им.Самеда Вургуна состоится премьера спектакля «Комедия одиночества» по пьесам французского драматурга Патрика Бессона «Диалог животных» и «Таксист». 

Это первый режиссёрский опыт заслуженного артиста Азербайджана - Фуада Османова. 

В творческом эксперименте принимают участие его коллеги - народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов, артисты театра - Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Рамиль Алиев, Хаджар Агаева. В роли Красавчика - Эльмар Алекберов. Премьера приурочена к 55-летию заслуженного артиста Азербайджана - Фуада Османова. Сам актёр, под руководством народного артиста Азербайджана - Александра Шаровского осваивает новую для себя роль – роль режиссёра. 

Декорации - Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), костюмы – Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), пластически – танцевальные сцены – Хаджар Агаева, музыкальное оформление Теймура Абдуллаева. 

Билеты уже продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.

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