В Баку состоится премьера спектакля "Комедия одиночества»"

8 июня в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре им.Самеда Вургуна состоится премьера спектакля «Комедия одиночества» по пьесам французского драматурга Патрика Бессона «Диалог животных» и «Таксист».

Это первый режиссёрский опыт заслуженного артиста Азербайджана - Фуада Османова.

В творческом эксперименте принимают участие его коллеги - народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов, артисты театра - Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Рамиль Алиев, Хаджар Агаева. В роли Красавчика - Эльмар Алекберов. Премьера приурочена к 55-летию заслуженного артиста Азербайджана - Фуада Османова. Сам актёр, под руководством народного артиста Азербайджана - Александра Шаровского осваивает новую для себя роль – роль режиссёра.

Декорации - Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), костюмы – Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), пластически – танцевальные сцены – Хаджар Агаева, музыкальное оформление Теймура Абдуллаева.

Билеты уже продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.

