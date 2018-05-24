В Баку состоится открытие фотовыставки "Дети мира"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 31 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится открытие фотовыставки «Дети мира», приуроченной к Международному дню защиты детей.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, фотовыставка собрана по итогам международного конкурса с одноименным названием, который ставит своей целью поддержать как профессиональных фотографов, так и тех, кто делает первые успехи в этом искусстве.

В конкурсе приняли участие фотографы из двух десятков стран, в том числе представители Азербайджана. Конкурс «Дети мира» проходит в рамках проекта «PhotoDiplomacy».

Он организован российской некоммерческой организацией «ПИТФОНД» совместно с Российским Фондом Мира при поддержке Россотрудничества.

Выставка в Баку не является единственной. Всего к 1 июня в 16 странах мира в 4 частях света откроются два десятка фотовыставок.