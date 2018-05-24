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    В Баку состоится открытие фотовыставки "Дети мира"

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 31 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится открытие фотовыставки «Дети мира», приуроченной к Международному дню защиты детей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, фотовыставка собрана по итогам международного конкурса с одноименным названием, который ставит своей целью поддержать как профессиональных фотографов, так и тех, кто делает первые успехи в этом искусстве. 

    В конкурсе приняли участие фотографы из двух десятков стран, в том числе представители Азербайджана. Конкурс «Дети мира» проходит в рамках проекта «PhotoDiplomacy». 

    Он организован российской некоммерческой организацией «ПИТФОНД» совместно с Российским Фондом Мира при поддержке Россотрудничества. 

    Выставка в Баку не является единственной. Всего к 1 июня в 16 странах мира в 4 частях света откроются два десятка фотовыставок.

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