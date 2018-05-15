Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 17 мая в Баку состоится открытие fashion-выставки "От древности к современности".

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в рамках 7-го сезона Azerbaijan Fashion Week.

На выставке гостям будут представлены экспонаты уникального Бакинского дома национальной одежды, который был создан в 2009 году для сохранения национального достояния в виде элементов гардероба и аксессуаров, в том числе платья Карабахского, Нахчыванского и Иреванского ханств.

Демонстрация эволюции женских образов продолжится платьями-экспонатами азербайджанского дизайнера Туркан Туркель, посвященными историко-архитектурному заповеднику Ичери Шехер, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Финальным аккордом fashion-выставки "От древности к современности" станет демонстрация платьев известного азербайджанского дизайнера Фахрии Халафовой. Ее культовое платье-флаг станет еще одной отсылкой к основной инспирации 7-го сезона Azerbaijan Fashion Week – 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Выставка будет открыта до 19 мая. Вход на выставку свободный с 15:00 до 18:00.