В Баку состоится концертная программа "Национальное достояние, мугам"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Во Дворце Гейдара Алиева 31 мая состоится концертная программа “Национальное достояние, мугам” с участием молодых исполнителей мугама.

Об этом сообщили Report в пресс-службе дворца.

На концерте примут участие лауреаты конкурсов молодых исполнителей мугама Ариз Гусейнов, Нигяр Рагимова, Гюнай Имамвердиева, Мехман Гусейнов, Эльгиз Алиев, Хатаи Гаджиев, Сархан Буньятзаде, Бабек Гулиев, Сафалы Мирзалиев, Вугар Гарабаглы, Гусейн Меликов, Камилла Набиева, Садаф Будаглы, Айшен Мехдиева, Агашюкюр Насиров и Габиль Нуран.

Начало концерта в 19:00.

Стоимость билетов 10-40 манатов. Билеты можно приобрести онлайн на www.iticket.az, в кассах города и Центрах обслуживания ASAN.