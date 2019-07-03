В Баку состоится "Кино Ночь" - ВИДЕО

В ночь с 6-го на 7-ое июля в кинотеатре CinemaPlus Amburan Mall состоится "Кино Ночь" с показом трёх фильмов.

Как сообщает Report, с 23:00 до 7 утра гостям будут показаны фильмы "Красивый, плохой, злой" (азербайджанский дубляж студии Cinemazadeh и русский дубляж), "Клуб анонимных киллеров" (азербайджанский дубляж студии Cinemazadeh и русский дубляж) и "Однажды в Стокгольме" (русский дубляж с азербайджанскими субтитрами).

Всю ночь до самого утра яркое выступление диджея будет зажигать публику динамичной музыкой. Также будут алкогольные и безалкогольные напитки.

Фильм "Красивый, плохой, злой" основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных серийных убийц. Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина — маньяк-убийца? Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

В боевике "Клуб анонимных киллеров" несколько легендарных и профессиональных наёмных убийц собираются где-то в секретном месте. Там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга.

Криминальная драма "Однажды в Стокгольме" рассказывает о резонансном преступлении, произошедшем в 1973 году. Поведение заложников после освобождения вызвало сильное удивление общества, поскольку все они симпатизировали своим обидчикам. Известно, что услуги адвокатов похитителям платили жертвы преступления по собственной инициативе. С тех пор поведение, при котором жертва симпатизирует своему похитителю, повсеместно стали называть стокгольмским синдромом. Фильм на основе исторических событий снял Роберт Будро. Премьера картины состоялась на кинофестивале Tribeca в апреле 2018 года, а выход на большие экраны мира – год спустя.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе кинотеатра CinemaPlus Amburan Mall. Цена билета: 15 АЗН. VIP - 25 АЗН.

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119.