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    В Баку состоится 9-й Международный фестиваль искусств "Девичья башня"

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоится 9-й Международный фестиваль искусств "Девичья башня".

    Как сообщили Report в Государственном управлении историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер", в мероприятии, стартующем 26 сентября, примут участие 17 художников.

    Они обрисуют макеты Девичьей башни сценами на основе произведений великого Насими.

    Каждый завершенный памятник будет отображать особый стиль рисования и декорации каждого художника.

    Показанная в Ичери шехер выставка будет представлена в дальнейшем в различных странах мира. Фестиваль послужит и для пропаганды Девичьей башни как одной из частей мирового культурного наследия, и для направления внимания общественности на проблемы охраны дикой природы.

    Фестиваль завершится 29 сентября.

    Отметим, что начавшийся с 2010 года Международный фестиваль искусств "Девичья башня" проводится в Баку 8 лет подряд. На этом фестивале приняли участие более 100 известных художников из различных стран мира.

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