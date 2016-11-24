В Баку прошла выставка "Следы на шелке" - ФОТО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Центре современного искусства открылась выставка учеников художницы Тунзали Мамедзаде - Эльмара Мамедзаде, Эльнары Гавами и мастера по тамбурной вышивке Тюркан Мамедзаде.

Как сообщает Report, на выставке под названием "Следы на шелке" были представлены более 30 произведений.

Напомним, что произведения, выполненные на шелке, уже не раз были продемонстрированы и это третья по счету выставка.

На мероприятии выступили заслуженные деятели искусства Зиядхан Алиев и народный художник Ариф Гусейнов, которые отметили, что выставленные ручные работы отражают в себе единство изобразительного и прикладного искусства.