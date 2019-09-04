В Баку прошла презентация сборника стихов еврейской поэтессы

В Баку прошла презентация собрания стихов еврейской поэтессы Рахель Блувштейн.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Израиля в Азербайджане при поддержке United Cultures.

На вечере, посвященном презентации книги, переведенной на азербайджанской язык, выступили заместитель посла Израиля в Азербайджане Авиталь Розенберг, представители еврейской общины в Азербайджане и городской общественности. Были прочтены стихотворения Рахель как на иврите, так и на азербайджанском языке.

Сборник стихов был переведен на азербайджанский язык Вагифом Расулоглу.